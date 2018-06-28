Закон о создании Антикоррупционного суда вступил в силу

Закон был опубликован в парламентской газете "Голос Украины" 27 июня, в силу он вступает со дня, следующего за днем ​​опубликования.

Согласно его положениям, Кабинету Министров и Государственной судебной администрации Украины поручено принять меры, связанные с образованием Антикоррупционного суда и для реализации этого закона.

Как сообщал УНН, 26 июня Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

Верховная Рада проголосовала за законопроект об образовании Антикоррупционного суда 21 июня.