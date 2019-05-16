Закон про мову: преса повинна бути україномовною
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Згідно закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної” друковані засоби масової інформації мають видаватись українською мовою. Про це говориться в тексті закону, передає УНН.
Друк преси іншими мовами можливий, але лише за умови ідентичного україномовного тиражу.
“Друковані засоби масової інформації можуть видаватися іншими, ніж державна, мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною мовою. Усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день”, — говориться в статті 25 закону.
Водночас, у місцях розповсюдження друкованих засобів масової інформації україномовний продукт повинен становити не менше 50%.
Нагадаємо, що закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної” був ухвалений Верховною Радою 25 квітня.
Згідно закону, частка україномовного контенту на телебаченні становитиме 90%.