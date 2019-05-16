Закон о языке: пресса должна быть украиноязычной
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Согласно закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" печатные средства массовой информации должны выдаваться на украинском языке. Об этом говорится в тексте закона, передает УНН.
Печать прессы на других языках возможен, но только при условии идентичного русскоязычного тиража.
"Печатные средства массовой информации могут выдаваться другими, чем государственная, языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке. Все языковые версии должны выдаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и выдаваться в один день", - говорится в статье 25 закона.
В то же время, в местах распространения печатных средств массовой информации украиноязычный продукт должен составлять не менее 50%.
Напомним, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят Верховной Радой 25 апреля.
Согласно закону, доля русскоязычного контента на телевидении составит 90%.