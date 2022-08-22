Закон, а не звинувачення росії, визначить, чи буде Естонія ділитися подробицями про те, хто перетнув кордон - відповідь росії на вимогу видати вбивцю дугіної
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Поліція та прикордонна служба Естонії заявили, що можуть ділитися інформацією про людей, які перетинають кордон країни, "тільки у випадках, передбачених законом", а не через звинувачення спецслужб росії у ЗМІ. Про це в електронному листі CNN повідомив представник поліції та прикордонної служби Естонії Рагне Кейськ, передає УНН.
Заява була зроблена після того, як російське інформаційне агентство ТАРС повідомило, що російська служба безпеки (фсб) заявила, що жінка, підозрювана у вбивстві дарії дугіної, нібито була українкою і втекла до Естонії після нападу.
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"Ми можемо ділитися інформацією про людей, які перетинають кордон, лише у випадках, передбачених законом, і звинувачення їх у скоєнні будь-яких дій російськими спецслужбами у ЗМІ не входить до їх числа", - сказав Кейськ в електронному листі CNN.
"Жодної офіційної інформації чи запиту від російської влади на цю тему ми не отримували", - додав він.
Раніше
дугіна загинула в суботу ввечері, коли в автомобілі Toyota Land Cruiser, за кермом якого вона була, вибухнула бомба.
Версія фсб зазначає, що росія вважає, що основною метою атаки була не дугіна, а її батько олександр дугін.
дугін — відомий ультранаціоналіст, який закликав до насильства щодо українців і заперечував право української держави на існування.
Документ, яким спецслужби росії намагаються довести причетність "Азову" до підриву авто дарини дугіної, насправді є не більш ніж черговою "візитівкою Яроша". А сам теракт – це підготовка до "трибуналу" над азовцями.