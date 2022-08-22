Закон, а не звинувачення росії, визначить, чи буде Естонія ділитися подробицями про те, хто перетнув кордон - відповідь росії на вимогу видати вбивцю дугіної

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Поліція та прикордонна служба Естонії заявили, що можуть ділитися інформацією про людей, які перетинають кордон країни, "тільки у випадках, передбачених законом", а не через звинувачення спецслужб росії у ЗМІ. Про це в електронному листі CNN повідомив представник поліції та прикордонної служби Естонії Рагне Кейськ, передає УНН.