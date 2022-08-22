В "Азові" заявили, що підрив авто доньки дугіна - підготовка до "трибуналу" над захисниками Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Документ, яким спецслужби росії намагаються довести причетність "Азову" до підриву авто Дарини Дугіної, насправді є не більш ніж черговою "візитівкою Яроша". А сам теракт – це підготовка до "трибуналу" над азовцями. Про це йдеться у заяві полку "Азов", передає УНН.
Деталі
У полку заявили, що жінка, ім'я та військове посвідчення якої опублікували фсб у своєму звіті щодо розслідування теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна – не має жодного відношення до полку "Азов" та ніколи не належала до нашого підрозділу. А так званий документ, яким спецслужби росії намагаються довести причетність "Азову" до підриву авто Дарини Дугіної, насправді є не більш ніж черговою "візитівкою Яроша".
"... сам теракт – це підготовка до "трибуналу" над азовцями. Адже таким чином росія підігріває суспільну думку своїх громадян щодо "необхідності" такого судилища", - йдеться у заяві.
У той же час у полку "Азов" категорично засудили незаконне судилище над українськими військовими та закликали усіх, в чиїх силах це зупинити, зробити все можливе, щоб так званого "трибуналу" не відбулося.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вкрали документ та нашвидкуруч зліпили фейк: "Азов" спростував інформацію про свою причетність до вбивства дугіної
Доповнення
Як повідомляє російська служба BBC, у вбивстві доньки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної фсб рф підозрює українські спецслужби. У Центрі СтратКому ЗСУ зазначили, що такі звинувачення бездоказові та є частиною інформаційної війни.
російський диктатор володимир путін заявив, що вбивство журналістки дар’ї дугіної є підлим та жорстоким злочином.
Що передувало
У суботу, 20 серпня, внаслідок вибуху замінованого автомобіля загинула дар'я дугіна – донька відомого ідеолога "русского мира" олександра дугіна.