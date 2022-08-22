В "Азове" заявили, что подрыв авто дочери дугина - подготовка к "трибуналу" над защитниками Мариуполя

Детали

В полку заявили, что женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовали фсб в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Дугина – не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к подразделению. А так называемый документ, которым спецслужбы россии пытаются довести причастность "Азова" к подрыву авто Дарьи Дугиной, на самом деле является не более чем очередной "визитной карточкой Яроша".

"...сам теракт – это подготовка к "трибуналу" над азовцами. Ведь таким образом россия подогревает общественное мнение своих граждан по поводу "необходимости" такого судилища", - говорится в заявлении.

В то же время в полку "Азов" категорически осудили незаконное судилище над украинскими военными и призвали всех, в чьих силах это остановить, сделать все возможное, чтобы так называемого "трибунала" не произошло.

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Дополнение

Как сообщает российская служба BBC, в убийстве дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной ФСБ рф подозревает украинские спецслужбы. В Центре Страткома ВСУ отметили, что такие обвинения бездоказательны и являются частью информационной войны.

российский диктатор владимир путин заявил, что убийство журналистки дарьи дугиной является подлым и жестоким преступлением.

Что предшествовало

В субботу, 20 августа, в результате взрыва заминированного автомобиля погибла дарья дугина – дочь известного идеолога "русского мира" Александра Дугина.