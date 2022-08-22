Закон, а не обвинение россии, определит, будет ли Эстония делиться подробностями о том, кто пересек границу – ответ россии на требование выдать убийцу дугиной
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Полиция и пограничная служба Эстонии заявили, что могут делиться информацией о людях, пересекающих границу страны, "только в случаях, предусмотренных законом", а не по обвинению спецслужб россии в СМИ. Об этом в электронном письме CNN сообщил представитель полиции и пограничной службы Эстонии Рагне Кейск, передает УНН.
Заявление было сделано после того, как российское информационное агентство ТАСС сообщило, что российская служба безопасности (фсб) заявила, что женщина, подозреваемая в убийстве дарии дугиной, якобы была украинкой и скрылась в Эстонии после нападения.
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"Мы можем делиться информацией о людях, пересекающих границу, только в случаях, предусмотренных законом, и обвинение их в совершении каких-либо действий российскими спецслужбами в СМИ не входит в их число", - сказал Кейск в электронном письме CNN.
"Никакой официальной информации или запроса от российских властей на эту тему мы не получали", - добавил он.
Ранее
дугина погибла в субботу вечером, когда в автомобиле Toyota Land Cruiser, за рулем которого она была, взорвалась бомба.
Версия фсб отмечает, что россия считает, что основной целью атаки была не дугина, а ее отец александр дугин.
дугин — известный ультранационалист, призывавший к насилию в отношении украинцев и отрицавший право украинского государства на существование.
Документ, которым спецслужбы россии пытаются довести причастность "Азова" к подрыву авто дарьи дугиной, на самом деле является не более чем очередной "визитной карточкой Яроша". А сам теракт – это подготовка к "трибуналу" над азовцами.