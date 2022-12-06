Захворюваність на COVID в Україні продовжує падати: за тиждень 4,8 тис. заражень
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. В Україні за тиждень з 25 листопада по 1 грудня кількість підтверджених випадків COVID-19 знизилася ще на 3,6%, проти показника тижнем раніше - до 4,8 тисячі. Про це свідчасть дані Центру громадського здоров'я та МОЗ, пише УНН.
Деталі
За даними МОЗ, за період з 25.11 по 01.12 в Україні:
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- зафіксовано 4810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 477, медпрацівників – 92);
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- госпіталізовано – 2556 осіб,
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- летальних випадків – 54,
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- одужало – 7 185 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 5 346 094 особи,
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- одужало – 5 216 924 особи,
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- летальних випадків – 110 638,
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- проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 33 126 717.
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За період з 28.11 по 04.12, як повідомляється, 65 482 (на 15,6% більше, ніж попереднього тижня) особи вакциновані проти COVID–19. За звітний тиждень, з усіх проведених щеплень 11,1 % – це перші дози, 9,4% – другі дози, 61% – перші бустерні дози, 18,5% другі бустерні дози.
Від початку вакцинальної кампанії щеплена 16 203 491 особа, з них отримали дві дози – 15 388 413 осіб, першу бустерну дозу – 2 902 215 осіб, другу бустерну дозу – 165 664 особи, отримали додаткову дозу – 35 083 особи.
"Важливо, що понад 815 тис. осіб не отримали другу дозу, та понад 12,4 млн осіб ще не отримали першу бустерну дозу", - зауважили у МОЗ.
Доповнення
Головний інфекціоніст України, заслужений лікар, професор Ольга Голубовська повідомила, що з приходом варіанта Omicron летальність від COVID-19, за даними ВООЗ, впала на 90%. Вже розроблено та впроваджено багато методів лікування на різних стадіях розвитку хвороби, але хворі продовжують помирати, незважаючи на всі зусилля.