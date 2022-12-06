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Заболеваемость COVID в Украине продолжает падать: за неделю 4,8 тыс. заражений

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Украине за неделю с 25 ноября по 1 декабря количество подтвержденных случаев COVID-19 снизилось еще на 3,6%, против показателя неделей ранее – до 4,8 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья и Минздрава, пишет УНН.

Детали

По данным Минздрава, за период с 25.11 по 01.12 в Украине:

  • зафиксировано 4810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 477, медработников – 92);
  • госпитализировано – 2556 человек,
  • летальных исходов – 54,
  • выздоровело – 7 185 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 5 346 094 человека,
  • выздоровело – 5 216 924 человека,
  • летальных исходов –110638,
  • проведены тестирования (методом ПЦР и экспресс) – 33 126 717.

За период с 28.11 по 04.12, как сообщается, 65 482 (на 15,6% больше, чем на прошлой неделе) лица вакцинированы против COVID–19. За отчетную неделю из всех проведенных прививок 11,1% – это первые дозы, 9,4% – вторые дозы, 61% – первые бустерные дозы, 18,5% вторые бустерные дозы.

С начала вакцинальной кампании привит 16 203 491 человек, из них получили две дозы – 15 388 413 человек, первую бустерную дозу – 2 902 215 человек, вторую бустерную дозу – 165 664 человека, получили до – 35 083 человека.

"Важно, что более 815 тыс. человек не получили вторую дозу и более 12,4 млн человек еще не получили первую бустерную дозу", - отметили в Минздраве.

Дополнение

Главный инфекционист Украины, заслуженный врач, профессор Ольга Голубовская сообщила, что с приходом варианта Omicron летальность от COVID-19, по данным ВОЗ, упала на 90%. Уже разработаны и внедрены многие методы лечения на разных стадиях развития болезни, но больные продолжают умирать, несмотря на все усилия. 

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