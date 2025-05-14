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Захворюваність на ГРВІ в Україні за тиждень впала на 9%, але віруси грипу ще циркулюють - МОЗ

Київ • УНН

 • 434 перегляди

За тиждень в Україні на грип та ГРВІ захворіло 98 706 людей, з них 60 534 – діти. З початку епідсезону на ГРВІ перехворіло 4 530 421 людина, що на 3,9% менше, ніж минулого року.

Захворюваність на ГРВІ в Україні за тиждень впала на 9%, але віруси грипу ще циркулюють - МОЗ

За тиждень моніторингу, з 5 по 11 травня, на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні захворіло 98 706 осіб, із них 60 534 – діти. До лікарень потрапило 2 697 пацієнтів з ускладненнями, із них 1 636 дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на МОЗ.

Деталі 

У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність знизилась на 9%. Загалом, по країні захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 на 43,3% менша за рівень епідпорогу, розрахованого на поточний сезон. 

У всіх регіонах України рівні захворюваності не перевищено. Однак, віруси грипу досі циркулюють в 11 регіонах країни. Протягом квітня та травня спостерігається постійне зменшення кількості нових випадків.

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З початку епідсезону 2024/2025, з 30 вересня 2024 року по 11 травня 2025 року, на ГРВІ перехворіла 4 530 421 людина. Це на 3,9% менше аналогічного періоду сезону 2023-2024 років.

Підтверджено 21 236 випадків захворювання на COVID-19 із загальної кількості захворілих на ГРВІ. З початку епідсезону внаслідок ускладнень ГРВІ, грипу та COVID-19 медики повідомили про 190 летальних випадків. 

Нагадаємо

Захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 позаминулого тижня знизилась на 15%, порівняно з попереднім. З початку епідсезону перехворіло 4 431 715 людей.

Лілія Набока

Лілія Набока

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