Захоплювати території рф не збираємося: Резніков назвав завдання України у війні

Під час поїздки у Брюссель Резніков розповів партнерам з країн-членів НАТО, які завдання ставить перед собою Україна у війні, яку розпочала рф.

Цитата

"Звернув увагу, що першочерговим завданням є зупинення російської навали, адже російські злочинці нищать усе на територіях, які їм вдається тимчасово захопити. Для цього нам потрібне швидке посилення за рахунок поставок артилерії, танків і бронетехніки, засобів ППО тощо. Завданням другого етапу є вихід у якомога швидші терміни на лінії розмежування та адміністративну межу станом на 24 лютого. Саме на цьому ми концентруємося", – написав Резніков.

Деталі

За словами міністра, глобальна мета України – це деокупація і реінтеграція всіх територій України у міжнародно визнаних кордонах.

"Використовувати зброю для нападу на росію чи захоплення її територій Україна не збирається. Ми не росія. І наші партнери це розуміють. Нам не треба чужого. Ми захищаємо своє: життя наших людей, наші землі. Ми звільняємо вільну Україну від російської навали. Від вбивць, мародерів і ґвалтівників", – зазначив Резніков.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що для прискореної перемоги України у війні з росією є три напрямки, в яких світ та Європа мають об’єднатися: постачання зброї, фінансова підтримка та санкційна політика.