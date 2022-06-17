Захватывать территории рф не собираемся: Резников назвал задачи Украины в войне

Во время поездки в Брюссель Резников рассказал партнерам из стран-членов НАТО, какие задачи ставит перед собой Украина в войне, которую начала ​​рф.

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"Обратил внимание, что первоочередной задачей является остановка российского нашествия, ведь российские преступники уничтожают все на территориях, которые им удается временно захватить. Для этого нам нужно быстрое усиление за счет поставок артиллерии, танков и бронетехники, средств ПВО и т.д. Задачей второго этапа является выход в скорейшие сроки на линии разграничения и административную границу по состоянию на 24 февраля. Именно на этом мы концентрируемся", – написал Резников.

Детали

По словам министра, глобальная цель Украины – это деоккупация и реинтеграция всех территорий Украины в международно признанных границах.

"Использовать оружие для нападения на россию или захвата ее территорий Украина не собирается. Мы не россия. И наши партнеры это понимают. Нам не нужно чужого. Мы защищаем свое: жизнь наших людей, наши земли. Мы освобождаем свободную Украину от российского нашествия. От убийц, мародеров и насильников", – отметил Резников.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что для ускоренной победы Украины в войне с россией есть три направления, в которых мир и Европа должны объединиться: поставки оружия, финансовая поддержка и санкционная политика.