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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 28523 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Захоплення телевишки в Херсоні: агресор використає її для фейків, пропаганди та дезінформації - МВС

Захоплення телевишки в Херсоні: агресор використає її для фейків, пропаганди та дезінформації - МВС

Київ • УНН

 • 274331 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Ворог окупував телевежу та телерадіомовлення й розповсюджуватиме новини та інформацію Херсоном. Звичайно, це величезна кількість фейків, дезінформації та пропаганди, попереджає МВС, інформує УНН.

Цитата

"Уряд ніколи не віддасть й клаптик нашої землі. Все, що буде сказано з боку терористів – брехня!", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Також окупанти не дають можливості створити зелений коридор, аби далі розвивати гуманітарну катастрофу міста.

"Ворог підлий: він планує привезти гуманітарний конвой з Росії та журналістів, знімати сюжети, як воєнні РФ забезпечують містян їжею та медикаментами. У результаті – ще одна пропаганда для російського споживача", - зауважили правоохоронці.

Влада працює над забезпеченням громадян усім необхідним і це питання буде вирішено якнайшвидше!

"На відміну від ворога, Українці розумні, мудрі, освічені та здатні аналізувати ситуацію. Потрібно не допустити, щоб ворог отримав бажане! Тримаймося, ми разом та своїй землі", - додали в МВС.

Українські Національні Новини

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