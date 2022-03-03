Захват телевышки в Херсоне: агрессор использует ее для фейков, пропаганды и дезинформации - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Враг оккупировал телебашню и телерадиовещание и будет распространять новости и информацию Херсоном. Конечно, это огромное количество фейков, дезинформации и пропаганды, предупреждает МВД, информирует УНН.
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"Правительство никогда не отдаст и клочок нашей земли. Все, что будет сказано со стороны террористов - ложь!", - говорится в сообщении.
Детали
Также оккупанты не дают возможности создать зеленый коридор, чтобы дальше развивать гуманитарную катастрофу города.
"Подлый Враг: он планирует привезти гуманитарный конвой из России и журналистов, снимать сюжеты, как военные РФ обеспечивают горожан едой и медикаментами. В результате - еще одна пропаганда для российского потребителя", - отметили правоохранители.
Власть работает над обеспечением граждан всем необходимым и этот вопрос будет решен как можно быстрее!
"В отличие от врага, украинцы умны, мудры, образованны и способны анализировать ситуацию. Нужно не допустить, чтобы враг получил желаемое! Держимся, мы вместе и своей земле", - добавили в МВД.