Захист Зайцевої поки що не подавав апеляційну скаргу до суду

"Поки що апеляційну скаргу (захист Зайцевої – ред.) не подавав до суду", - повідомили в прес-службі.



Також, не надходила апеляційна скарга від Геннадія Дронова.



Нагадаємо, Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання Олені Зайцевій і Геннадію Дронову у вигляді 10 років позбавлення волі.



Як повідомляв УНН, сторона державного обвинувачення вважає вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову у справі смертельної ДТП у Харкові справедливим.



Резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.