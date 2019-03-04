Защита Зайцевой пока не подавала апелляционную жалобу в суд

"Пока апелляционную жалобу (защита Зайцевой - ред.) не подавала в суд", - сообщили в пресс-службе.



Также, не поступало апелляционная жалоба от Геннадия Дронова.



Напомним, Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.



Как сообщал УНН, сторона государственного обвинения считает приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП в Харькове справедливым.



Резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.