Защита Зайцевой пока не подавала апелляционную жалобу в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Пока еще защита Елены Зайцевой не подавал апелляцию на приговор Киевского райсуда Харькова. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.
"Пока апелляционную жалобу (защита Зайцевой - ред.) не подавала в суд", - сообщили в пресс-службе.
Также, не поступало апелляционная жалоба от Геннадия Дронова.
Напомним, Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, сторона государственного обвинения считает приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП в Харькове справедливым.
Резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.