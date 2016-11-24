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Захист В.Януковича наполягає на проведенні допиту у відкритому режимі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк наполягає на проведенні відеодопиту його підзахисного у відкритому режимі, передає УНН з посиланням на адвокатське об’єднання “AVER LEX”.

Захист В.Януковича наполягає на проведенні допиту у відкритому режимі

“Сторона захисту наполягає на проведення допиту (В.Януковича — ред.) у відкритому режимі”, — повідомили у об’єднанні.

Нагадаємо, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.

Також нагадаємо, столичний суд вирішив допитати по відеозв’язку В.Януковича 25 листопада.

Як повідомляв УНН, за словами адвоката В. Януковича, допит відбудеться, вже провели тестовий дзвінок.

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