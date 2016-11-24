Защита В.Януковича настаивает на проведении допроса в открытом режиме

"Сторона защиты настаивает на проведении допроса (В.Януковича - ред.) в открытом режиме", - сообщили в объединении.

Напомним, В.Янукович сбежал из Украины в феврале 2014 г. после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, которая не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.

Также напомним, столичный суд решил допросить по видеосвязи В.Януковича 25 ноября.

Как сообщал УНН, по словам адвоката В.Януковича, допрос состоится, уже провели тестовый звонок.