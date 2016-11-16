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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21530 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 42914 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 196901 перегляди

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Захист оскаржить рішення суду про домашній арешт екс-міністра РФ О.Улюкаєва

Захист оскаржить рішення суду про домашній арешт екс-міністра РФ О.Улюкаєва

Київ • УНН

 • 8650 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Захист екс-глави Мінекономрозвитку Олексія Улюкаєва намір оскаржити рішення суду про його домашній арешт. Про це повідомив адвокат Тимофій Гриднєв, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.

«Після уважного вивчення матеріалів справи ми прийняли рішення про апеляційне оскарження. Апеляційна скарга буде представлена ​​в найближчі два дні», - сказав адвокат.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що глава держави Володимир Путін продовжує отримувати інформацію про хід розслідування щодо екс-глави Мінекономрозвитку Росії Олексія Улюкаєва.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 15 листопада, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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