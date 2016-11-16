Захист оскаржить рішення суду про домашній арешт екс-міністра РФ О.Улюкаєва
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Захист екс-глави Мінекономрозвитку Олексія Улюкаєва намір оскаржити рішення суду про його домашній арешт. Про це повідомив адвокат Тимофій Гриднєв, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.
«Після уважного вивчення матеріалів справи ми прийняли рішення про апеляційне оскарження. Апеляційна скарга буде представлена в найближчі два дні», - сказав адвокат.
Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що глава держави Володимир Путін продовжує отримувати інформацію про хід розслідування щодо екс-глави Мінекономрозвитку Росії Олексія Улюкаєва.
Нагадаємо, у ніч на вівторок, 15 листопада, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва.