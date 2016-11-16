Защита обжалует решение суда о домашнем аресте экс-министра РФ А.Улюкаева
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Защита экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева намерена обжаловать решение суда о его домашнем аресте. Об этом сообщил адвокат Тимофей Гриднев, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
«После внимательного изучения материалов дела мы приняли решение об отказе в удовлетворении. Апелляционная жалоба будет представлена в ближайшие два дня », - сказал адвокат.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин продолжает получать информацию о ходе расследования в отношении экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева.
Напомним, в ночь на вторник, 15 ноября, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.