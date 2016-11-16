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15 марта, 19:03 • 111235 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155242 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130711 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123753 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108859 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103571 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100159 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129732 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Защита обжалует решение суда о домашнем аресте экс-министра РФ А.Улюкаева

Защита обжалует решение суда о домашнем аресте экс-министра РФ А.Улюкаева

Киев • УНН

 • 8649 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Защита экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева намерена обжаловать решение суда о его домашнем аресте. Об этом сообщил адвокат Тимофей Гриднев, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

«После внимательного изучения материалов дела мы приняли решение об отказе в удовлетворении. Апелляционная жалоба будет представлена ​​в ближайшие два дня », - сказал адвокат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин продолжает получать информацию о ходе расследования в отношении экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева.

Напомним, в ночь на вторник, 15 ноября, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

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