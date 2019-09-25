Захист "мінера" столичного мосту Метро подав апеляцію
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Адвокат “мінера” столичного мосту Метро Олексія Белька подав апеляційну скаргу на рішення суду щодо його арешту. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Белька Масі Найєм.
“Так, ми подали (апеляційну скаргу- ред.)”, — сказав адвокат.
Нагадаємо, Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід “мінеру” столичного мосту Метро Олексію Бельку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
Як повідомляв УНН, за погодження Київської місцевої прокуратури № 4 слідчим Дніпровського управління поліції повідомлено про підозру чоловіку, який 18 вересня 2019 року здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро та вчиняв хуліганські дії.