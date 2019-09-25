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Защита "минера" столичного моста Метро подал апелляцию

Киев • УНН

 • 18687 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Адвокат “минера” столичного моста Метро Алексея Белка подал апелляционную жалобу на решение суда о его аресте. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Белка Маси Найем.

Защита "минера" столичного моста Метро подал апелляцию

“Да, мы подали (апелляционную скаргу- ред.)”, — сказал адвокат.

Напомним, Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения “минера” столичного моста Метро Алексею Бельку в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Как сообщал УНН, по согласованию Киевской местной прокуратуры № 4 следователем Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который 18 сентября 2019 года совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия.

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