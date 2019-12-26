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Захисник збірної України віддав результативну передачу в чемпіонаті Бельгії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. В останньому для "Брюгге" матчі 2019 року, що відбувався в рамках 21-го туру чемпіонату Бельгії, команда захисника національної збірної України Едуарда Соболя на власному полі розбила "Зюльте-Варегем" із рахунком 4:0. Про це повідомляє прес-служба УАФ, передає УНН.

Наш захисник вийшов у стартовому складі господарів, відіграв увесь поєдинок та відзначився результативним пасом при четвертому голі, який здійснив Вормер. Також забив Діатта та дубль оформив Окереке.

Маючи в активі 49 очок, "Брюгге" пішов на святкові канікули беззаперечним лідером першості.

Примітно, що клуб Безуса, Пластуна та Яремчука "Гент" також переміг у даному турі – в гостях над "Стандардом" (0:1), і з 39 очками вийшов на друге місце чемпіонату.

Додамо, що в цьому сезоні Соболь провів за свій бельгійський клуб 25 матчів, в яких відзначився трьома гольовими передачами.

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