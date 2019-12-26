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Защитник сборной Украины отдал результативную передачу в чемпионате Бельгии

Защитник сборной Украины отдал результативную передачу в чемпионате Бельгии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. В последнем для "Брюгге" матче 2019 года, который проходил в рамках 21-го тура чемпионата Бельгии, команда защитника сборной Украины Эдуарда Соболя на своем поле разбила "Зюльте-Варегем" со счетом 4:0. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Наш защитник вышел в стартовом составе хозяев, отыграл весь поединок и отметился результативным пасом при четвертом голе, который совершил Вормер. Также забил Диатто и дубль оформил Окереке.

Имея в активе 49 очков, “Брюгге” пошел на праздничные каникулы безоговорочным лидером первенства.

Примечательно, что клуб Безуса, Пластуна и Яремчука “Гент” также победил в данном туре — в гостях над “Стандардом” (0:1), и с 39 очками вышел на второе место чемпионата.

Добавим, что в этом сезоне Соболь провел за свой бельгийский клуб 25 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами.

Украинские Национальные Новости

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