Защитник сборной Украины отдал результативную передачу в чемпионате Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В последнем для "Брюгге" матче 2019 года, который проходил в рамках 21-го тура чемпионата Бельгии, команда защитника сборной Украины Эдуарда Соболя на своем поле разбила "Зюльте-Варегем" со счетом 4:0. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
Наш защитник вышел в стартовом составе хозяев, отыграл весь поединок и отметился результативным пасом при четвертом голе, который совершил Вормер. Также забил Диатто и дубль оформил Окереке.
Имея в активе 49 очков, “Брюгге” пошел на праздничные каникулы безоговорочным лидером первенства.
Примечательно, что клуб Безуса, Пластуна и Яремчука “Гент” также победил в данном туре — в гостях над “Стандардом” (0:1), и с 39 очками вышел на второе место чемпионата.
Добавим, что в этом сезоне Соболь провел за свой бельгийский клуб 25 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами.