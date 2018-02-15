Закарпаття отримало 2 тис. доз вакцини від кору

У міністерстві заявили, що впродовж 1-2-х днів вакцини мають з’явитись в медичних закладах, після чого діти зможуть отримати щеплення.

"Вакцини, які були перерозподілені раніше, уже доставлені в Одеську та Київську області і місто Київ. Також готується новий перерозподіл в Одеську, Чернівецьку та Миколаївську області. Наприкінці лютого ми очікуємо поставку 220 тисяч вакцин, закуплених за кошти державною бюджету Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Загалом цього року в Україну прибудуть майже 2 млн бельгійської вакцини КПК”, – йдеться у повідомленні.

В МОЗ зазначили, що керівництво Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Львівської та Сумської областей погодилося передати частину вакцин в інші регіони України, які зараз найбільше потребують додаткових доз вакцин проти кору.

Нагадаємо, в МОЗ Закарпаттю пообіцяли 10 тис. вакцин від кору, проте згодом замість обіцяних 10 тисяч доз зменшили обсяг вакцин до 2 тисячі доз.

Як раніше повідомляв УНН, 26 січня, представники уряду Угорщини передали Закарпаттю 8 тисяч доз вакцини від кору, паротиту і краснухи.