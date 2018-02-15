Закарпатье получило 2 тыс. доз вакцины от кори
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Вчера в Закарпатскую область доставили комбинированную вакцину КПК, которую сегодня начали развозить в районы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.
В министерстве заявили, что в течение 1-2-х дней вакцины должны появиться в медицинских учреждениях, после чего дети смогут получить прививки.
"Вакцины, которые были перераспределены раньше, уже доставлены в Одесскую и Киевскую области и Киев. Также готовится новое перераспределение в Одесскую, Черновицкую и Николаевскую области. В конце февраля мы ожидаем поставку 220 000 вакцин, закупленных за средства государственного бюджета Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине. Всего в этом году в Украину прибудут почти 2 млн бельгийской вакцины КПК", - говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что руководство Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Сумской областей согласилось передать часть вакцин в другие регионы Украины, которые сейчас больше всего нуждаются в дополнительных дозах вакцин против кори.
Напомним, в Минздраве Закарпатью пообещали 10 тыс. вакцин от кори, однако впоследствии вместо обещанных 10 тыс. доз уменьшили объем вакцин до 2000 доз.
Как ранее сообщал УНН, 26 января, представители правительства Венгрии передали Закарпатью 8000 доз вакцины от кори, паротита и краснухи.