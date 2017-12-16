Закарпаття накрив паводок: перекрито автотрасу, підтоплено угіддя і двори

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УЖГОРОД-КИЇВ. 16 грудня. УНН. Сьогодні рівень води в річці Латориця на Закарпатті може досягти історичного максимуму 2001 року. Внаслідок інтенсивних дощів, що з невеликими перервами йдуть в області вже тиждень, вода в основних водних артеріях різко піднялася, область накрила третя паводкова хвиля. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

"Найбільш загрозлива ситуація склалася в низовині річки Боржава на Іршавщині та Виноградівщині. Вранці між селом Сільце та Вільхівка вода вийшла з берегів і перелилася через трасу "Мукачево – Рогатин". Підтоплено близько 150 метрів дорожнього покриття, автомобільний рух перекритий, об’їзд автотранспорту здійснюється через Іршаву – Довге – Липецьку Поляну та Хуст", - повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

З його слів, у селі Вільхівка підтоплено близько 50 підвалів житлових будинків, однак, оскільки вода в Боржаві продовжує підніматися, під загрозою підтоплення ще близько сотні дворогосподарств. Відучора на місці працюють пересувні насосні станції, для мінімізації подальших підтоплень водники та рятувальники укріплюють дамби мішками з піском.

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Вказано, що нижче за течією Боржава також вийшла на заплаву, підтоплені парникові ділянки в Заріччі й Великих Ком’ятах на Виноградівщині. На лівобережжі В.Ком’ят виникла загроза підтоплення житлових будинків, тому водники спецтехнікою прорили дамбу на правому березі й пустили воду на сільгоспугіддя. Сьогодні, як зазначається, дорога "Заріччя – В.Ком’яти" буде перекрита до кінця дня, об’їзд транспорту (в тому числі великовагового) здійснюватиметься через Берегово та Виноградів, а також через Іршаву – Довге – Липецьку Поляну та Хуст.

"Загалом по області місцевими стоками підтоплено понад тисячу гектарів сільгоспугідь, на відкачці води працюють 17 насосних станцій", - сказано у повідомленні.

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Станом на 9:30, як повідомляється, вода в Латориці не досягає всього 60 см до історичного максимуму катастрофічного паводка 2001 року і все ще продовжує прибувати. До вечора історичний максимум може бути досягнутий. Запас дамби є до 1 метра, тому, влада області сподівається, що обійдеться без серйозних наслідків. Про надзвичайну ситуацію попереджені сусіди в Угорщині та Словаччині, куди прямує паводкова хвиля.

У гірській місцевості області, як повідомляється, дощ перейшов у сніг, який поступово рухається в низинні райони. Дорожникам дано доручення зробити максимум для забезпечення нормального проїзду через перевали на адміністративній межі Закарпаття.

Починаючи з ночі, температура по всій території області понизиться, на дорогах з’явиться ожеледиця. Опади триватимуть ще кілька годин і припиняться в суботу увечері. Паводкова ситуація перебуває під постійним контролем органів державної влади, рятувальників та водників.

Нагадаємо, синоптики оголосили штормове попередження в Карпатах і на Закарпатті.

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