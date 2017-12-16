Закарпатье накрыл паводок: перекрыта автотрасса, подтоплено угодья и дворы

"Наиболее угрожающая ситуация сложилась в низовьях реки Боржава Иршавского и Виноградовского районов. Утром между селом Сельцо и Ольховка вода вышла из берегов и перелилась через трассу "Мукачево - Рогатин". Подтоплены около 150 метров дорожного покрытия, автомобильное движение перекрыто, объезд автотранспорта осуществляется через Иршаву - Долгое - Липецкую Поляну и Хуст", - сообщил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

По его словам, в селе Ольховка подтоплено около 50 подвалов жилых домов, однако, поскольку вода в Боржаве продолжает подниматься, под угрозой подтопления еще около сотни дворов. Со вчерашнего дня на месте работают передвижные насосные станции, для минимизации дальнейших подтоплений водники и спасатели укрепляют дамбы мешками с песком.

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Указано, что ниже по течению Боржава также вышла на пойму, подтоплены парниковые участки в Заречье и Великих Комятах в Виноградовском районе. На левобережье В.Комьяты возникла угроза подтопления жилых домов, поэтому водники спецтехникой прорыли дамбу на правом берегу и пустили воду на сельхозугодья. Сегодня, как отмечается, дорогая "Заречье - В.Комьяты" будет перекрыта до конца дня, объезд транспорта (в том числе крупногабаритного) будет осуществляться через Берегово и Виноградов, а также через Иршаву - Долгое - Липецкую Поляну и Хуст.

"В целом по области местными стоками подтоплены более тысячи гектаров сельхозугодий, на откачке воды работают 17 насосных станций", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 9:30, как сообщается, вода в Латорице не достигает всего 60 см до исторического максимума катастрофического паводка 2001 года и все еще продолжает прибывать. К вечеру исторический максимум может быть достигнут. Запас дамбы - до 1 метра, поэтому, власти области надеются, что обойдется без серьезных последствий. О чрезвычайной ситуации предупреждены соседи в Венгрии и Словакии, куда направляется паводковая волна.

В горной местности области, как сообщается, дождь перешел в снег, который постепенно движется в низменные районы. Дорожникам дано поручение сделать максимум для обеспечения нормального проезда через перевалы на административной границе Закарпатья.

Начиная с ночи, температура по всей территории области понизится, на дорогах появится гололедица. Осадки будут продолжаться еще несколько часов и прекратятся в субботу вечером. Паводковая ситуация находится под постоянным контролем органов государственной власти, спасателей и водников.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в Карпатах и на Закарпатье.