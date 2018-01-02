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Закарпатець ховав наркотики у рамці ікони

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 2 січня. УНН. Правоохоронці на Закарпатті виявили 10 грамів марихуани, які мешканець Ужгородського району приховав у рамці ікони, що висіла на стіні. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

Закарпатець ховав наркотики у рамці ікони

Так, до поліцейських Ужгородщини надійшло повідомлення про крадіжку документів та грошей з приватного будинку. Заявник повідомив, що з шухляди спальної кімнати зникли документи на ім’я його доньки та гроші. Також ужгородець заявив, що в крадіжці підозрює свого колишнього зятя.

“Правоохоронці слідчо-оперативної групи відділення поліції під час огляду приватного будинку заявника, у рамці ікони, яка висіла на стіні, виявили пакет з сухою подрібненою речовиною, ззовні схожою на марихуану. Поліетиленовий пакет з марихуаною вагою близько 10 грамів поліція вилучила для проведення експертизи.

За фактом зберігання наркотичних речовин відкрила кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України, тобто "Незаконне зберігання наркотичних засобів або їх аналогів без мети збуту". Причетність колишнього родича до зберігання наркотичної речовини поліція з’ясує в ході досудового розслідування”, — розповіла УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.

Як раніше повідомляв УНН, киянин намагався ввезти на Закарпаття кілограм марихуани під виглядом кави.

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