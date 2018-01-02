Закарпатец прятал наркотики в рамке иконы

Так, полицейским Ужгородской области поступило сообщение о краже документов и денег из частного дома. Заявитель сообщил, что из ящика спальной комнаты исчезли документы на имя его дочери и деньги. Также ужгородец заявил, что в краже подозревает своего бывшего зятя.

"Правоохранители следственно-оперативной группы отделения полиции при осмотре частного дома заявителя, в рамке иконы, висевшей на стене, обнаружили пакет с сухим измельченным веществом, внешне похожим на марихуану. Полиэтиленовый пакет с марихуаной весом около 10 граммов полиция изъяла для проведения экспертизы.

По факту хранения наркотических веществ открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины, то есть "Незаконное хранение наркотических средств или их аналогов без цели сбыта". Причастность бывшего родственника к хранению наркотического вещества полиция выяснит в ходе досудебного расследования", - рассказала УНН пресс-секретарь ГУ ЧП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

Как ранее сообщал УНН, киевлянин пытался ввезти в Закарпатье килограмм марихуаны под видом кофе.