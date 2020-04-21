Загрози для критичних об’єктів зони відчуження немає – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня УНН. У Чорнобильській зоні загрози для критичних об’єктів немає. Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Ситуація з ліквідацією пожеж в Україні поступово нормалізується. До гасіння пожеж у Житомирській та Київській областях залучено понад 2300 осіб та більш ніж 460 одиниць техніки", - написав Шмигаль.
За його словами, у Житомирській області протягом двох останніх діб локалізовано три осередки пожеж.
"Наразі рятувальники допомагають працівникам лісгоспів гасити окремі осередки тління трав'яного настилу, пеньків та деревини", - зазначив він.
Також Шмигаль нагадав, що у Зоні відчуження вчора ліквідована пожежа поблизу с. Корогод. Сьогодні продовжується локалізація трьох осередків тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках, пройдених вогнем.
"Хочу підкреслити, що загрози для критичних об’єктів Зони відчуження немає. Дякую рятувальникам за злагоджену роботу", - написав Шмигаль.
Нагадаємо, через пожежі у лісах Житомирщини відкрили низку проваджень.