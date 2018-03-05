Загроза підтоплення виникла на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 5 березня. УНН. У зв′язку із підвищенням температури повітря і таненням снігових покривів в горах на Закарпатті прогнозують коливання рівнів води та льодоходи, повідомляє УНН із посиланням на дані Закарпатського обласного центру з гідрометеорології. Через різку зміну погодних умов в області оголосили штормове попередження.
“Починаючи з 5 березня та протягом 6 березня за рахунок посилення впливу південного циклону та надходження теплої вологої повітряної маси по Закарпатській області очікується потепління. Вдень 6 березня по області пройдуть невеликі дощі, на високогір’ї подекуди з мокрим снігом.
Максимальні температури повітря вдень досягнуть значень 3-8° тепла, на високогір’ї близько нуля. На річках області будуть відбуватись добові коливання рівнів води пов’язані зі сніготаненням вдень в горах, руйнування льодових явищ, на окремих ділянках річок льодохід”, — повідомляють гідрометеорологи.
Окрім того, у зв′язку з різкою зміною температури повітря, на високогір’ї Закарпатської області збережеться значна снiголавинна небезпека (III рiвень).
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