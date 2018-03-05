Угроза подтопления возникла в Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 5 марта. УНН. В связи с повышением температуры воздуха и таянием снежных покровов в горах на Закарпатье прогнозируют колебания уровней воды и ледоходы, сообщает УНН со ссылкой на данные Закарпатского областного центра по гидрометеорологии. Из-за резкой смены погодных условий в области объявили штормовое предупреждение.
"Начиная с 5 марта и в течение 6 марта по счет усиления влияния южного циклона и поступления теплой влажной воздушной массы по Закарпатской области ожидается потепление. Днем 6 марта по области пройдут небольшие дожди, на высокогорье местами с мокрым снегом.
Максимальные температуры воздуха днем достигнут значений 3-8 ° тепла, на высокогорье около нуля. На реках области будут происходить суточные колебания уровней воды связанные с снеготаянием днем в горах, разрушения ледовых явлений на отдельных участках рек ледоход", - сообщают гидрометеорологи.
Кроме того, в связи с резким изменением температуры воздуха, на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная лавинная опасность (III уровень).
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