Загроза підтоплень: на заході України очікується підвищення води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У низці областей на заході України очікується підвищення рівнів води у річках, що може спровокувати підтоплення. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
За даними Укргідрометцентру, 18-20 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано- Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1 м над рiвнями на 8 годину 17 липня, можливий вихід води на окремі ділянки річкових заплав, без решти негативних наслідків. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.
18-20 липня на річці Прип'ять в створi поста Рiчиця та на річці Стохiд в створi поста Любешiв (Волинська область) буде утримуватись перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв Волинської областi.
Нагадаємо, 18 липня у західних областях дощі з грозами, вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі.