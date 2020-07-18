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Загроза підтоплень: на заході України очікується підвищення води у річках

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. У низці областей на заході України очікується підвищення рівнів води у річках, що може спровокувати підтоплення. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.

За даними Укргідрометцентру, 18-20 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано- Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1 м над рiвнями на 8 годину 17 липня, можливий вихід води на окремі ділянки річкових заплав, без решти негативних наслідків. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

18-20 липня на річці Прип'ять в створi поста Рiчиця та на річці Стохiд в створi поста Любешiв (Волинська область) буде утримуватись перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв Волинської областi.

Нагадаємо, 18 липня у західних областях дощі з грозами, вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі.

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