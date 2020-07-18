Угроза подтоплений: на западе Украины ожидается повышение воды в реках

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 12438 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 26637 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 105880 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 115194 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119621 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 155292 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118009 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 144984 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104664 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102909 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Угроза подтоплений: на западе Украины ожидается повышение воды в реках

Угроза подтоплений: на западе Украины ожидается повышение воды в реках

Киев  •  УНН

 • 10387 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. В ряде областей на западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках, что может спровоцировать подтопление. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

По данным Укргидрометцентра, 18-20 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м над уровнями на 8:00 17 июля, возможен выход воды на отдельных участках речных пойм, без остальных негативных последствий. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

18-20 июля на реке Припять в створе поста Речица и на реке Стоход в створе поста Любешов (Волынская область) будет удерживаться превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречковых населенных пунктах Ратневского i Любешевского районов Волынской области.

Напомним, 18 июля в западных областях дожди с грозами, днем на Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди.

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