Угроза подтоплений: на западе Украины ожидается повышение воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В ряде областей на западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках, что может спровоцировать подтопление. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
По данным Укргидрометцентра, 18-20 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м над уровнями на 8:00 17 июля, возможен выход воды на отдельных участках речных пойм, без остальных негативных последствий. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.
18-20 июля на реке Припять в створе поста Речица и на реке Стоход в створе поста Любешов (Волынская область) будет удерживаться превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречковых населенных пунктах Ратневского i Любешевского районов Волынской области.
Напомним, 18 июля в западных областях дожди с грозами, днем на Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди.