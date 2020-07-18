Від 12° до 31° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Сьогодні захід України знову накриє дощами, на решті території переважно без опадів. Повітря вден прогріється до 31 градуса тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, у західних областях дощі з грозами, вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі; температура вночі 12-15°, вдень 23-26°.
На решті території переважно без опадів; температура вночі 12-19°, вдень 24-29°, у південній частині до 31°.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море.