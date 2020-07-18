От 12° до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 3931 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 16095 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 104712 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114101 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118838 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 153782 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117692 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143853 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104634 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102888 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От 12° до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

От 12° до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 13153 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Сегодня запад Украины снова накроет дождями, на остальной территории без осадков. Воздух днем прогреется до 31 градуса тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в западных областях дожди с грозами, днем на Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди; температура ночью 12-15°, днем 23-26°.

На остальной территории преимущественно без осадков; температура ночью 12-19°, днем 24-29°, в южной части до 31°.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, где в Украине самое теплое море.

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