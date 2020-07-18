От 12° до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Сегодня запад Украины снова накроет дождями, на остальной территории без осадков. Воздух днем прогреется до 31 градуса тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в западных областях дожди с грозами, днем на Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди; температура ночью 12-15°, днем 23-26°.
На остальной территории преимущественно без осадков; температура ночью 12-19°, днем 24-29°, в южной части до 31°.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, где в Украине самое теплое море.