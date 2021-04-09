Загострення Росією безпекової ситуації біля кордонів: Арестович розповів, як Захід підтримав Україну

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"ОБСЄ, Франція, Німеччина на рівні МЗС, на рівні заяв лідерів, надали свою оцінку концентрації російських військ на кордоні з Україною. З останніх – це пані Меркель. Вона позавчора провела бесіду з Путіним, наскільки ми знаємо з відкритих джерел, закликала його відкликати війська з кордонів України, припинити погрози, змінити напрямок політики", - розповів Арестович.

За його словами, Україні надана потужна підтримка.

"За останні 10 днів розмови з Байденом, лідерами Британії, лідерами Канади, польським представником, головою НАТО, головою військового комітету НАТО. Практичні дії західних військ на підтримку Україні… Заплановано візит Зеленського до Франції... Це достатньо свідчить про всебічну підтримку й дає впевненість в тому, що нас не залишать сам на сам з Росією", - сказав Арестович.

Він додав, що РФ проводить стратегічну кампанію дезінформації, залякування як Заходу, так і України, й допустив, що на фронті можливі локальні загострення.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що з початку року на Донбасі загинуло 26 бійців.