Обострение Россией ситуации с безопасностью у границ: Арестович рассказал, как Запад поддержал Украину

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Международное сообщество поддержало Украину в связи с концентрацией у ее границ войск России и показало, что не оставит ее один на один с Кремлем. Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" , передает корреспондент УНН.