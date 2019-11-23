Загороднюк розповів міністру оборони Канади про ситуацію на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністр оборони України Андрій Загороднюк під час візиту до Канади провів зустріч з канадським колегою Харджитом Сінгхом Саджаном, поінформувавши його про ситуацію на Донбасі. Про це сам Загороднюк повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Зустрівся з міністром національної оборони Канади паном Харджитом Сінгхом Саджаном. Ми обговорили "сьогодні" та "завтра" оборонної співпраці між Україною та Канадою. "Сьогодення" - це всебічна допомога Канади Збройним силам України, яку сам міністр на своїй сторінці у Facebook вже назвав "непохитною" (steadfast). Крім того, я поінформував пана Харджита Саджана про ситуацію на Сході України та наголосив, що Україна дуже цінує підтримку Канадою наших євроатлантичних прагнень", - вказав Загороднюк.
Нагадаємо, міністр оборони Загороднюк заявив, що Україна готова ділитись з Канадою уроками, засвоєними за п'ять років боротьби з РФ.