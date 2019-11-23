Загороднюк: Україна готова ділитись з Канадою уроками, засвоєними за п'ять років боротьби з РФ

"Канада один з наших найбільших союзників і партнерів увесь цей час... Багато підтримки і допомоги - як матеріальної, так і не матеріальної. Звичайно, розширення взаємовідносин - у наших інтересах. І оскільки ми вже маємо п'ять років досвіду боротьби з Росією, ми хотіли б допомогти нашим друзям за допомогою засвоєних уроків, досвіду. Я знаю, що Канада також зацікавлена у цьому", - відзначив міністр.

З приводу того, що місія Канади, яка допомагає з навчанням українських військових, продовжена до весни 2022 року, і чи є це достатнім, Загороднюк відзначив, що "думає, це повторювана програма". "Не думаю, що ми вирішимо всі питання з Росією до того часу, але ми тренуємо наших солдатів, наближаємося до стандартів НАТО - це те, з чим Канада і наші союзники допомагають нам", - вказав голова українського оборонного відомства.

Нагадаємо, раніше Загороднюк заявляв, що фінансово-економічні відносини з Росією неможливі.