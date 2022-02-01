Загибель трьох бійців на Донбасі: судитимуть ексначальника інженерної служби
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт щодо ексначальника інженерної служби однієї з військових частин, якого підозрюють у справі щодо загибелі трьох військовослужбовців на підконтрольній уряду території Донеччини. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію ДБР.
Цитата:
“Слідчі Теруправління ДБР Краматорська завершили досудове розслідування відносно колишнього начальника інженерної служби однієї з військових частин, недбалість якого призвела до загибелі трьох військовослужбовців ЗСУ”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
За даними слідства, ексначальник знав, що на дорозі у районі населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області були закладені протитанкові міни. Проте він не позначив вибухові пристрої попереджувальними знаками та не огородив небезпечну ділянку.
Більше того, у ДБР заявляють, що колишній військовослужбовець не поінформував командування про наявність мін та не вжив заходів щодо їх знешкодження.
“Колишній начальник інженерної служби обвинувачується у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України). Обвинувальний акт направлено до суду”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
Торік 14 лютого у Бахмутському районі Донецької області внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців ЗСУ.
Державне бюро розслідувань України відкрило кримінальне провадження у зв’язку з загибеллю бійців.
Згодом ексначальнику інженерної служби повідомили про підозру.