Загибель трьох військових на Донбасі: ексначальнику інженерної служби повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У справі щодо загибелі трьох військовослужбовців на підконтрольній уряду території Донеччини повідомлено про підозру колишньому начальнику інженерної служби, якого підозрюють в недбалому ставленні до служби. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.
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“За процесуального керівництва прокурорів військової прокуратури Донецького гарнізону повідомлено про підозру колишньому начальнику інженерної служби однієї з військових частин за фактом недбалого ставлення до військової служби (ч. 3 ст. 425 КК України)”, - повідомили в пресслужбі.
Деталі
Так, за даними слідства, у січні-лютому 2021 року військовослужбовець не вжив заходів для позначення попереджувальними знаками та здійснення огородження групи протитанкових мін, які знаходились на асфальтованій дорозі в районі населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області.
Також не поінформував командування про їх місцезнаходження, не вжив заходів щодо охорони цієї ділянки місцевості та розмінування вибухонебезпечних предметів.
“Це призвело до загибелі 14 лютого 2021 року трьох військовослужбовців внаслідок вибуху мін”, - вважають у Генпрокурора.
Повідомляється, що досудове розслідування здійснювалося слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську.
Контекст
14 лютого у Бахмутському районі Донецької області внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців Збройних сил.
Президент Володимир Зеленський тоді заявив, що слідство розглядає три ймовірні причини трагедії.
Державне бюро розслідувань України відкрило кримінальне провадження у зв’язку з загибеллю бійців.