Гибель трех военных на Донбассе: экс-начальнику инженерной службы сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В деле о гибели трех военнослужащих на подконтрольной правительству территории Донецкой области сообщено о подозрении бывшему начальнику инженерной службы, которого подозревают в небрежном отношении к службе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.
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"Под процессуальным руководством прокуроров военной прокуратуры Донецкого гарнизона сообщено о подозрении бывшему начальнику инженерной службы одной из воинских частей по факту халатного отношения к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины)", - сообщили в пресс-службе.
Детали
Так, по данным следствия, в январе-феврале 2021 года военнослужащий не принял мер для обозначения предупредительными знаками и осуществления ограждения группы противотанковых мин, которые находились на асфальтированной дороге в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.
Также не проинформировал командование об их местонахождении, не принял мер по охране этого участка местности и разминированию взрывоопасных предметов.
"Это привело к гибели 14 февраля 2021 года троих военнослужащих в результате взрыва мин", - считают у Генпрокурора.
Сообщается, что досудебное расследование осуществлялось следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске.
Контекст
14 февраля в Бахмутском районе Донецкой области в результате подрыва на взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Вооруженных сил.
Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что следствие рассматривает три вероятные причины трагедии.
Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство в связи с гибелью бойцов.