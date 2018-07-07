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Загибель підлітків у Ніжині: поліція відкрила два провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. У передмісті Ніжина в недобудованій будівлі внаслідок падіння бетонної плити загинуло троє дітей. Поліція відрила два кримінальні провадження та проводить розслідування, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУНП у Чернігівській області.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальні провадження та розпочато розслідування в рамках частини 2 статті 275 Кримінального кодексу України (порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд, якщо воно спричинило загибель людей) - карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, яке кваліфікується як нещасний випадок.

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Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНН, 6 липня о 16.30 до поліції надійшла інформація, що у недобудованій двоповерховій будівлі на виїзді з Ніжина в напрямку села Вертіївка впала бетонна плита та насмерть придавила трьох підлітків.

До місця події виїхали слідчо-оперативні групи поліції Ніжина та ГУНП в Чернігівській області, керівництво поліції, колеги з прокуратури та рятувальники.

Щоб дістати тіла загиблих дітей знадобилася спеціальна техніка. Близько 21 години тіла направили до місцевого моргу для проведення судово-медичної експертизи. Вік загиблих — від 12 до 14 років.

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Кримінал та НП

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