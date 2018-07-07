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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Гибель подростков в Нежине: полиция открыла два производства

Гибель подростков в Нежине: полиция открыла два производства

Киев  •  УНН

 • 11692 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. В пригороде Нежина в недостроенном здании в результате падения бетонной плиты погибли трое детей. Полиция отрыла два уголовных производства и проводит расследование, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Черниговской области.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Возбуждены уголовные производства и начато расследование в рамках части 2 статьи 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений, повлекшее гибель людей) - наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, что квалифицируются как несчастный случай.

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Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНН, 6 июля в 16.30 в полицию поступила информация, что в недостроенном двухэтажном здании на выезде из Нежина в направлении села Вертеевка упала бетонная плита и насмерть придавила трех подростков.

К месту происшествия выехали следственно-оперативные группы полиции Нежина и ГУНП в Черниговской области, руководство полиции, коллеги из прокуратуры и спасатели.

Чтобы достать тела погибших детей понадобилась специальная техника. Около 21.00 тела направили в местный морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Возраст погибших - от 12 до 14 лет.

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