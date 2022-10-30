Загарбники заборонили мешканцям окупованих територій переводити годинники на зимовий час - мер Мелітополя
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області заборонили жителям переводити годинники на зимовий час. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
Цитата
"Існування поза реальністю та у вигаданому диктатором світі - фірмовий стиль росії. Тепер окупанти хочуть, щоб і мешканці тимчасово окупованих територій були відірвані від всього світу, а тому заборонили переводити годинники на зимовий час. Диктатору з кремля ніяк не зрозуміти, що наші люди з нами попри залякування та всі їх безглузді вимоги. А от час окупантів добігає кінця. Перемога вже близько", - написав Федоров у Telegram.
Додамо
Освітяни у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області, які раніше пішли на співпрацю з російськими окупаційними військами, тікають зі шкіл.