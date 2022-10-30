Загарбники заборонили мешканцям окупованих територій переводити годинники на зимовий час - мер Мелітополя

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"Існування поза реальністю та у вигаданому диктатором світі - фірмовий стиль росії. Тепер окупанти хочуть, щоб і мешканці тимчасово окупованих територій були відірвані від всього світу, а тому заборонили переводити годинники на зимовий час. Диктатору з кремля ніяк не зрозуміти, що наші люди з нами попри залякування та всі їх безглузді вимоги. А от час окупантів добігає кінця. Перемога вже близько", - написав Федоров у Telegram.

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Освітяни у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області, які раніше пішли на співпрацю з російськими окупаційними військами, тікають зі шкіл.