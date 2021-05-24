Загальна кількість жертв COVID-19 в Індії перевищила 300 тисяч осіб

Деталі

Індія стала третьою країною світу, в якій кількість смертей від COVID-19 перевищила 300 тис. Вона займає третє місце за цим показником, поступаючись тільки США і Бразилії.

Країна посідає друге місце в світі (після США) за загальною кількістю інфікованих коронавірусом.

У цьому місяці Індія зареєструвала понад 90 тис. летальних випадків і більш 7,5 млн інфікувань коронавірусом. Добовий показник смертності через інфекцію в Індії залишається високим, в травні він вже в одинадцятий раз перевищив 4 тис. осіб. Антирекорд по добовому приросту виявлених смертельних випадків було зафіксовано 19 травня і склав 4 529.

#CoronaVirusUpdates :



# COVID19 India Tracker

(As on 24 May, 2021, 8:00 AM)



Confirmed cases: 2,67,52,447

Recovered: 2,37,28,011 (88.69%)

Active cases: 27,20,716 (10.17%)

Deaths: 3,03,720 (1.14%) #IndiaFightsCorona # Unite2FightCorona #StaySafe @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/Gp17XXfwm0

При цьому кількість інфікованих за 24 години поступово зменшується: 17 мая Індія зафіксувала 281 386 нових випадків зараження коронавірусом — тоді менше 300 тис. інфікованих за добу було відзначено вперше з 21 квітня (в той день було виявлено 295 041 випадок інфікування). Тоді як 1 травня індійські медики повідомили, що зареєстрували за 24 години 401 993 нових випадки інфікування коронавірусом. При цьому в Індії з 5 квітня щодня реєструється більше ста тисяч нових інфікованих, а з 15 квітня — більше 200 тис. У поточному місяці цей показник п’ять разів перевищував 400 тис., антирекорд був відзначений 7 травня і становив 414 188. Поступове зниження добової кількості інфікованих відзначається з 8 травня. За 24 години кількість одужалих пацієнтів в Індії збільшилася на 302 544 і досягла 23 728 011. З 13 травня добова кількість одужань в Індії стійко перевищує кількість нових випадків зараження.

Вакцинація

За даними Міністерства охорони здоров’я, щеплення від коронавірусної інфекції в країні за останню добу зробили 942 722 особи, загальна кількість зроблених в Індії щеплень досягла 196 051 962.