Загальна кількість жертв COVID-19 в Індії перевищила 300 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Індія зареєструвала за минулу добу 222 315 нових випадків інфікування коронавірусом, загальна кількість інфікованих за весь час епідемії в країні досягла 26 752 447. Як повідомило в понеділок міністерство охорони здоров’я і добробуту сім’ї на офіційному сайті, кількість смертей, пов’язаних з цією інфекцією, зросла за добу на 4 454 і досягла 303 720, передає УНН.
Деталі
Індія стала третьою країною світу, в якій кількість смертей від COVID-19 перевищила 300 тис. Вона займає третє місце за цим показником, поступаючись тільки США і Бразилії.
Країна посідає друге місце в світі (після США) за загальною кількістю інфікованих коронавірусом.
У цьому місяці Індія зареєструвала понад 90 тис. летальних випадків і більш 7,5 млн інфікувань коронавірусом. Добовий показник смертності через інфекцію в Індії залишається високим, в травні він вже в одинадцятий раз перевищив 4 тис. осіб. Антирекорд по добовому приросту виявлених смертельних випадків було зафіксовано 19 травня і склав 4 529.
#CoronaVirusUpdates :
# COVID19 India Tracker
(As on 24 May, 2021, 8:00 AM)
Confirmed cases: 2,67,52,447
Recovered: 2,37,28,011 (88.69%)
Active cases: 27,20,716 (10.17%)
Deaths: 3,03,720 (1.14%) #IndiaFightsCorona # Unite2FightCorona #StaySafe @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/Gp17XXfwm0
При цьому кількість інфікованих за 24 години поступово зменшується: 17 мая Індія зафіксувала 281 386 нових випадків зараження коронавірусом — тоді менше 300 тис. інфікованих за добу було відзначено вперше з 21 квітня (в той день було виявлено 295 041 випадок інфікування). Тоді як 1 травня індійські медики повідомили, що зареєстрували за 24 години 401 993 нових випадки інфікування коронавірусом. При цьому в Індії з 5 квітня щодня реєструється більше ста тисяч нових інфікованих, а з 15 квітня — більше 200 тис. У поточному місяці цей показник п’ять разів перевищував 400 тис., антирекорд був відзначений 7 травня і становив 414 188. Поступове зниження добової кількості інфікованих відзначається з 8 травня. За 24 години кількість одужалих пацієнтів в Індії збільшилася на 302 544 і досягла 23 728 011. З 13 травня добова кількість одужань в Індії стійко перевищує кількість нових випадків зараження.
Вакцинація
За даними Міністерства охорони здоров’я, щеплення від коронавірусної інфекції в країні за останню добу зробили 942 722 особи, загальна кількість зроблених в Індії щеплень досягла 196 051 962.