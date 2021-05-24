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Общее количество жертв COVID-19 в Индии превысило 300 тысяч человек

Киев • УНН

 • 13448 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Индия зарегистрировала за минувшие сутки 222 315 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 26 752 447. Как сообщило в понедельник министерство здравоохранения и благосостояния семьи на официальном сайте, число летальных исходов, связанных с этой инфекцией, возросло за сутки на 4 454 и достигло 303 720, передает УНН.

Общее количество жертв COVID-19 в Индии превысило 300 тысяч человек

Детали

Индия стала третьей страной мира, в которой число смертей от COVID-19 превысило 300 тыс. Она занимает третье место по этому показателю, уступая только США и Бразилии.

Страна занимает второе место в мире (после США) по общему числу заразившихся коронавирусом.

В этом месяце Индия зарегистрировала более 90 тыс. летальных случаев и более 7,5 млн заразившихся коронавирусом. Суточный показатель смертности из-за инфекции в Индии остается высоким, в мае он уже в одиннадцатый раз превысил 4 тыс. человек. Антирекорд по суточному приросту выявленных смертельных случаев был зафиксирован 19 мая и составил 4 529.

#CoronaVirusUpdates:

#COVID19 India Tracker
(As on 24 May, 2021, 08:00 AM)

Confirmed cases: 2,67,52,447
Recovered: 2,37,28,011 (88.69%)
Active cases: 27,20,716 (10.17%)
Deaths: 3,03,720 (1.14%)#IndiaFightsCorona#Unite2FightCorona#StaySafe @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/Gp17XXfwm0

— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) May 24, 2021

При этом число заразившихся за 24 часа постепенно уменьшается: 17 мая Индия зафиксировала 281 386 новых случаев заражения коронавирусом - тогда менее 300 тыс. инфицированных за сутки было отмечено впервые с 21 апреля (в тот день был выявлен 295 041 случай инфицирования). Тогда как 1 мая индийские медики сообщили, что зарегистрировали за 24 часа 401 993 новых случая инфицирования коронавирусом. При этом в Индии с 5 апреля ежедневно регистрируется более ста тысяч новых заразившихся, а с 15 апреля - более 200 тыс. В текущем месяце этот показатель пять раз превышал 400 тыс., антирекорд был отмечен 7 мая и составлял 414 188. Постепенное снижение суточного числа заразившихся отмечается с 8 мая. За 24 часа количество выздоровевших пациентов в Индии увеличилось на 302 544 и достигло 23 728 011. С 13 мая суточное число выздоровлений в Индии устойчиво превышает число новых случаев заражения.

Вакцинация

По данным Минздрава, прививку от коронавирусной инфекции в стране за последние сутки сделали 942 722 человека, общее число сделанных в Индии прививок достигло 196 051 962.

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