ЗАЕС знову зазнає руйнувань через обстріли, однак, вони не є критичними – МАГАТЕ

Експерти МАГАТЕ підтвердили, що сьогодні було чути десятки вибухів поблизу та на території ЗАЕС.

Посилаючись на інформацію, надану керівництвом станції, команда МАГАТЕ повідомила, що деякі будівлі, системи та обладнання на майданчику ЗАЕС були пошкоджені, але поки що жодне з них не є критичним для ядерної безпеки. Повідомлень про постраждалих немає. Експерти МАГАТЕ перебувають у тісному контакті з керівництвом об’єкта та продовжуватимуть оцінювати ситуацію та звітувати про неї.

Цитати

«Новини від нашої команди вчора та сьогодні вранці надзвичайно тривожні. На майданчику цієї великої атомної електростанції сталися вибухи, що абсолютно неприпустимо. Хто б не стояв за цим, це має бути негайно припинено», - заявив генеральний директор Гроссі.

Він звернувся до обох сторін конфлікту з наполегливим закликом якнайшвидше домовитися та запровадити зону ядерної безпеки та безпеки навколо ЗАЕС. Він наголосив, що в останні місяці вів інтенсивні консультації з Україною та Росією щодо створення такої зони, але поки що угоду укласти не вдалося.

Контекст

Росіяни сьогодні, 20 листопада, заявили, що України знову обстрілює ЗАЕС.